Трамп решил ввести пошлины на импорт стали и алюминия в приступе гнева

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт в страну стали и алюминия на эмоциях, рассказали источники в Белом доме.

По их словам, американский лидер сделал данное заявление, поддавшись приступу гнева. Негатив был вызван якобы вопросами внутренней политики, но никак не проблемами во внешней торговле, сообщает NBC News.

По данным телеканала, Трамп был рассержен расследованием приписываемого Москве вмешательства в американские выборы, напряженными отношениями с главой Минюста Джеффом Сешнсом и нападками журналистов на его зятя Джареда Кушнера.

На этом фоне, как утверждают источники, президент США «выключился из процесса» и не ознакомился с рекомендациями своих советников и министров по вопросу пошлин, приняв собственное необдуманное решение.

Как сообщал портал iz.ru, в четверг, 1 марта, Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты Америки вводят единовременный денежный сбор на импорт в страну стали и алюминия.