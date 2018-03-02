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ВТО обеспокоена намерением США ввести пошлины на импорт стали и алюминия

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Фото: REUTERS/Aly Song
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Всемирная торговая организация (ВТО) обеспокоена намерением США ввести в стране пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом заявил гендиректор организации Роберто Азеведо.

Он подчеркнул, что ВТО будет пристально следить за развитием ситуации, и указал на то, что «торговая война не находится ни в чьих интересах», передает Reuters

Как писал портал iz.ru, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп накануне сообщил о намерении со следующей недели установить 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную пошлину на ввоз алюминия. 

Ранее он заявлял, что введение пошлин необходимо для поддержки американской металлургической отрасли. 

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