ВТО обеспокоена намерением США ввести пошлины на импорт стали и алюминия

Всемирная торговая организация (ВТО) обеспокоена намерением США ввести в стране пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом заявил гендиректор организации Роберто Азеведо.

Он подчеркнул, что ВТО будет пристально следить за развитием ситуации, и указал на то, что «торговая война не находится ни в чьих интересах», передает Reuters.

Как писал портал iz.ru, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп накануне сообщил о намерении со следующей недели установить 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную пошлину на ввоз алюминия.

Ранее он заявлял, что введение пошлин необходимо для поддержки американской металлургической отрасли.