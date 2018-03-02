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В Кремле прокомментировали американские пошлины на сталь и алюминий

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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В Кремле обеспокоены заявлением президента США Дональда Трампа о планах ввести пошлины на ввоз стали и алюминия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава пресс-службы Кремля отметил, что ситуация заслуживает пристального внимания, а также добавил, что в ряде стран уже отреагировали на заявление крайней обеспокоенностью.

«Мы разделяем эту обеспокоенность и тщательно анализируем ситуацию, которая складывается в торговых отношениях после этого заявления», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков уточнил, что мера введена не только в отношении России, но и «против многих стран». 

Как ранее писал портал iz.ru, в четверг, 1 марта, президент Трамп заявил, что в Соединенных Штатах на следующей неделе будут введены пошлины на импорт стали и алюминия.

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