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Канада пригрозила ответить США на введение пошлин на алюминий и сталь

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Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
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Канада вынуждена будет ответить США на их планы по введению ввозных пошлин на алюминий и сталь. Такое заявление сделала глава министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд.

По ее словам, рассматривать торговлю с Оттавой как угрозу нацбезопасности США абсолютно нецелесообразно. Для защиты своих торговых интересов и рабочих в случае любых ограничений на продукцию из алюминия и стали Канада будет вынуждена принять ответные меры, цитирует Федеральное агентство новостей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 1 марта президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлины на импорт стали и алюминия в стране на следующей неделе.

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