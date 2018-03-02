Канада пригрозила ответить США на введение пошлин на алюминий и сталь

Канада вынуждена будет ответить США на их планы по введению ввозных пошлин на алюминий и сталь. Такое заявление сделала глава министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд.

По ее словам, рассматривать торговлю с Оттавой как угрозу нацбезопасности США абсолютно нецелесообразно. Для защиты своих торговых интересов и рабочих в случае любых ограничений на продукцию из алюминия и стали Канада будет вынуждена принять ответные меры, цитирует Федеральное агентство новостей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 1 марта президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлины на импорт стали и алюминия в стране на следующей неделе.