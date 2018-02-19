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Министр экономики ФРГ против повышения пошлины на импорт стали

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Фото: TASS/M. Popow
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Министр экономики и энергетики Германии Бригитта Циприс выступила против планов Соединенных Штатов повысить пошлины на импорт стали. Об этом сообщает газета «Вельт ам Зонтаг» в воскресенье, 18 февраля.

Глава министерства заявила, что не считает европейский и немецкий импорт угрозой нацбезопасности США и назвала предложения минторга США безосновательными. Также она призвала в решении данной проблемы опираться на нормы ВТО.

Протекционные меры против зарубежных поставщиков алюминия и стали в США министерство торговли предложило президенту Дональду Трампу 16 февраля. Всего в список попали 12 стран. Тариф составит 7,7%. При этом для России, Китая, Гонконга, Венесуэлы и Вьетнама пошлина составит 23,6%.

Ранее портал iz.ru сообщал, что торговый представитель России в США Александр Стадник заявил, что предложения властей США по ограничению поставок стали из-за рубежа говорят о росте протекционизма в американской торговой политике.

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