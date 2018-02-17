Китай пригрозил США ответными мерами в случае повышения пошлины на алюминий

Министерство коммерции Китая заявило, что страна примет все необходимые меры для защиты своих интересов, если США повысят пошлины на импорт продукции из алюминия.

Министерство торговли США предложило ввести пошлину в размере 23,6%. Предлагается тариф в 7,7% на любой импорт алюминия, а на алюминий из России, Китая, Венесуэлы и Вьетнама — в 23,6%.

По заявлению торгового ведомства США, цель данных предложений — повысить производство алюминия с нынешних 48% от максимальной загрузки мощностей до 80%.

Торгпред РФ Александр Стадник ответил на предложение США ограничить ввоз стали из России.