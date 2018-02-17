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Китай пригрозил США ответными мерами в случае повышения пошлины на алюминий

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Фото: Global Look Press/Georgiy Rozov
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Министерство коммерции Китая заявило, что страна примет все необходимые меры для защиты своих интересов, если США повысят пошлины на импорт продукции из алюминия.

Министерство торговли США предложило ввести пошлину в размере 23,6%. Предлагается тариф в 7,7% на любой импорт алюминия, а на алюминий из России, Китая, Венесуэлы и Вьетнама — в 23,6%.

По заявлению торгового ведомства США, цель данных предложений — повысить производство алюминия с нынешних 48% от максимальной загрузки мощностей до 80%.

Торгпред РФ Александр Стадник ответил на предложение США ограничить ввоз стали из России.

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