Торгпред РФ ответил на предложение США ограничить ввоз стали из России

Предложения властей США по ограничению поставок стали из-за рубежа говорят о росте протекционизма в американской торговой политике, заявил торговый представитель России в США Александр Стадник.

«С одной стороны, подготовка таких докладов и предлагаемых в них мер свидетельствует о росте протекционизма в торговой политике США, что в общем-то давно уже было отмечено и не только нами», — приводит ТАСС заявление Стадника.

Он добавил, что, с другой стороны, идея ограничения ввоза стали не соответствует тем масштабным планам по модернизации инфраструктуры, о которых заявлял президент США Дональд Трамп.

Напомним, ранее минторг США предложил Трампу ввести в отношении стран, поставляющих алюминий, тариф в 7,7%. При этом для России, Китая, Гонконга, Венесуэлы и Вьетнама пошлина составит 23,6%.