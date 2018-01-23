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Трамп ввел пошлины на импорт в США стиральных машин

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп подписал во вторник, 23 января, ограничения на ввоз в США стиральных машин и элементов солнечных батарей. На церемонии подписания распоряжения американский лидер заявил, что торговой войны не будет.

«Будет больше людей с хорошей работой, и они будут производить больше продукции. Давно пора», — приводит слова Трампа «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что в первый год экспортер стиральных машин в США будет платить пошлину в 20% за первые 1,2 млн машин и 50% за всё, что превысит эту цифру.

Что касается производителей солнечных батарей, то ввозные пошлины для них составят 30% в первый год, 25% — во второй, 20% — в третий год.

Ограничительные меры связаны с тем, что иностранные производители, в основном китайские, активно демпингуют на американском рынке. В США пришли к выводу, что в 2012–2016 годах импорт стиральных машин резко вырос, из-за чего местные производители понесли крупные убытки.

Во вторник, 23 января, стало известно, что Республика Корея направит в ВТО жалобу на США относительно импорта стиральных машин и модулей солнечных батарей. Сообщается, что Сеул «намерен бороться с чрезмерным проявлением протекционизма в торговле в интересах государства».

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