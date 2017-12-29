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Украина ввела пошлину на импорт арматуры и катанки из РФ

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Фото: ТАСС/Кузярин Анатолий
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Власти Украины ввели пошлину на ввоз российской катанки и арматуры, пошлина на сталелитейную продукцию введена решением межведомственной комиссии по международной торговле.

Пошлина в размере 15,21% на российскую катанку и арматуру вводится сроком на пять лет. Решение «комиссии вступает в силу через 60 дней после опубликования сообщения (ориентировочно с 28 февраля)», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что в ходе расследования в Киеве выяснили, что импорт на Украину арматуры и катанки носил демпинговый характер, что «повлекло существенный ущерб для национального производителя». Пошлины вводится в отношении арматурного проката диаметром 6–40 мм и катанки диаметром 5,5–14 мм.

Ранее сообщалось, что Киев может возобновить закупки газа у России, если он будет дешевым.

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