Гимн России внезапно заиграл на заседании украинских депутатов

Российский гимн вместо украинского внезапно заиграл на заседании совета города Ирпеня в Киевской области, сообщил мэр города Владимир Карплюк.

«Сегодня во время сессии Ирпенского городского совета гимн Украины был прерван вставкой из гимна России. Противники городской власти подменили флешку с гимном с целью спровоцировать конфликт в горсовете», — написал он в своем Facebook.

Мэр добавил, что большинство депутатов спели украинский гимн без музыкального сопровождения, «чем подтвердили свой патриотизм».

Кроме того, чиновник пригрозил рассказать об этом инциденте Службе безопасности Украины, поскольку за этой «провокацией» могут стоять сепаратисты.

27 декабря состоялся самый масштабный с начала конфликта на востоке Украины обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Сегодня, 28 декабря, украинские власти заявили о начале переговоров с ополченцами о втором этапе обмена пленными: на данный момент подтвержден обмен 25 человек.