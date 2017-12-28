Киев анонсировал начало переговоров о втором этапе обмена пленными
Украинские власти заявили о начале переговоров с ополченцами о втором этапе обмена пленными в Донбассе. Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко отметила, что в настоящее время подтвержден обмен 25 человек
«Не могу сказать, что это будет 93 человека, по крайней мере 23–25 человек уже подтверждены», —– приводит слова Луценко телеканал «112 Украина».
Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявлял ранее, что второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР может состояться по формуле «74 на 29», заявлял
27 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса.