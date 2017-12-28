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Киев анонсировал начало переговоров о втором этапе обмена пленными

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Украинские власти заявили о начале переговоров с ополченцами о втором этапе обмена пленными в Донбассе. Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко отметила, что в настоящее время подтвержден обмен 25 человек

«Не могу сказать, что это будет 93 человека, по крайней мере 23–25 ​​человек уже подтверждены», —– приводит слова Луценко телеканал «112 Украина».

Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявлял ранее, что второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР может состояться по формуле «74 на 29», заявлял 

27 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса.

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