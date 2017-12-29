Порошенко заявил о готовности закупать у России дешевый газ

Киев может возобновить закупки газа у России, если он будет дешевым.

Об этом в ходе рабочей поездки в Одесскую область заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Если он [газ] будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей», — цитирует украинского лидера «РИА Новости».

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник, комментируя это заявление Порошенко, напомнил, что газ, который Украина закупает у ряда стран, является российским, только, приобретая его через реэкспорт, Киев платит больше.