Госдума дала ответ Порошенко на заявление о закупках газа из РФ

Глава комитета Государственной думы Павел Завальный прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко об условиях возобновления Киевом закупок газа из РФ. На слова Порошенко, что Украина снова будет покупать газ в РФ, если голубое топливо будет дешевым, Завальный отметил, что Москва никогда не отказывала Киеву в поставках природного газа. Он добавил, что Украина через реэкспорт покупает газ дороже, чем газ, который мог быть поставлен из РФ напрямую.

Завальный также напомнил Порошенко, что закупаемый по реэкспорту Киевом газ всё равно является российским, отмечает телеканал «Звезда».

«Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский, он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России, где-то на $20 за тысячу кубов», — добавил он.

Глава комитета Госдумы подсчитал, что Украина уже потеряла десятки миллионов долларов, покупая реэкспортный газ.

В сентябре 2017 года коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Киев к 2030 году может вновь столкнуться с необходимостью закупать газ и нефть у России.