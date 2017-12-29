В России назвали «блефом» условия Порошенко для закупок российского газа

Условия президента Украины Петра Порошенко для возобновления закупок российского газа «просто блеф и попытки сохранить лицо». Об этом заявил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник.

Также Порошенко напомнили, что газ, который Украина закупает у ряда стран, и так российский, только, приобретая его через реэкспорт, Киев платит больше.

28 декабря украинский президент заявил, что Киев будет покупать у России газ только в том случае, если топливо будет «честным и дешевым».

«Со стороны Порошенко это блеф. Киев должен взять 5 млрд кубов газа (обязательство по контракту, –– Ред.) — даже если они не берут, то должны в любом случае заплатить за этот объем, это около $2 млрд. Текущий сезон практически подошел к концу, в течение трех дней они предоплаты не сделают. 2018 год на носу, и Порошенко просто готовит общественность. Раньше Украина «политически» обходилась без российского газа, теперь вся эта история проваливается, надо сохранить лицо», — рассказал Пасечник в интервью RT.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отметил, что Россия не отказывала Киеву в поставках газа, и он в любом случае дешевле, чем тот, который Киев приобретает через реэкспорт.

«Мы никогда не отказывали Украине в поставках газа. Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России напрямую, где-то на $20 за тысячу кубов», — сказал Завальный.

В настоящий момент Россия и Украина продолжают судебные тяжбы из-за нежелания Киева выплачивать Москве долг в размере $1,8 млн за задержку платежей, взысканных арбитражным судом Стокгольма.