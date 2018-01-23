В США ввели пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных машин

Президент США Дональд Трамп решил ввести пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных машин. Об этом сообщил офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

В США пришли к выводу, что в 2012–2016 годах импорт стиральных машин в США резко вырос, из-за чего местные производители понесли крупные убытки. В частности, американская компания Whirlpool жаловалась на демпинг корейских LG и Samsung. Они, в свою очередь, чтобы защититься от возможных пошлин в 2017 году, объявили о строительстве крупных фабрик в Южной Каролине и Теннесси.

Американские власти учли возможное перебазирование производств иностранных компаний и ввели дополнительные пошлины. В первый год экспортер в США должен будет заплатить пошлину в 20% за первые 1,2 млн машин и 50% за всё, что превысит эту цифру.

Что касается производителей солнечных батарей, то ввозные пошлины для них составят 30% в первый год, 25% — во второй, 20% — в третий год, передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что США вводят антидемпинговые пошлины на стальную катанку из России, Белоруссии и ОАЭ.