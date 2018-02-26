Трамп заявил о готовности повысить пошлины на импорт стали

Президент США Дональд Трамп выразил готовность повысить пошлины на импорт в страну стали, если это необходимо для восстановления отрасли.

«Если нужны пошлины, чтобы вернуть сталелитейную промышленность, пусть так и будет», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отмечает агентство, американское министерство торговли предложило ввести пошлину в размере 53% на импорт стали из России, Бразилии, КНР, Коста-Рики, Египта, Индии, Малайзии, Южной Кореи, ЮАР, Таиланда, Турции и Вьетнама.

Для всех других стран-импортеров предлагается ввести пошлину в 24%.