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Налоговая реформа Трампа принесла $29 млрд компании Баффета

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Налоговая реформа президента США Дональда Трампа принесла миллиардеру Уорену Баффету $29 млрд прибыли. Об этом сообщила ВВС.

В своем письме инвесторам Баффет сообщил, что снижение налогов составило почти половину прибыли фирмы в чистом капитале в течение 2017 года.

По словам миллиардера, его компания Berkshire Hathaway заработала $36 млрд.

«Еще $29 млрд мы получили в декабре, после того как конгресс переписал налоговый кодекс США», — цитирует Баффета издание.

22 декабря президент США Дональд Трамп подписал законопроект о внесении поправок в налоговый кодекс. В частности, принятая реформа, ставшая крупнейшей за последние 30 лет, предполагает снижение налогов для бизнеса. В частности, снижена ставка корпоративного налога с 35% до 21%.

5 февраля в докладе конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) сообщалось, что налоговая реформа в США может способствовать возвращению в страну из-за рубежа около $2 трлн.

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