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Билл Гейтс выступил против проекта налоговой реформы в США

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Фото: ТАСС/Andrew Parsons
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Мультимиллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс заявил о своем неодобрении проекта налоговой реформы США, подписанного президентом страны Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью CNN.

Гейтс отметил, что он, как и другие богатые американцы, должен платить гораздо больше налогов в казну Соединенных Штатов.

«Я заплатил налогов больше, чем кто-либо другой, больше $10 млн. Но правительство должно требовать от людей моего положения гораздо более высоких выплат», — приводит слова миллиардера BFM.RU со ссылкой на «Интерфакс».

Гейтс также отметил, что проект налоговой реформы создаст не прогрессивную, а регрессивную шкалу налогообложения, которая облегчит жизнь состоятельных людей, но не затронет представителей среднего класса.

Билл Гейтс в течение долгого времени сохранял за собой титул самого богатого человека в мире. В настоящее время с пьедестала его сместил основатель Amazon Джефф Безос. Состояние Билла Гейтса насчитывает больше чем $90 млрд. Он является рекордсменов по объему собственных средств, перечисленных на благотворительность.

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