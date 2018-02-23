Трамп назвал CNN «фейковыми новостями» из-за заранее написанных вопросов
Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал американские СМИ «фейковыми новостями». На этот раз политик высказался в адрес CNN, причиной стали заранее заготовленные вопросы в шоу про тех, кто выжил при стрельбе в школе во Флориде.
В передаче участнику предложили заранее записанные вопросы, отметил Трамп на своей странице в Twitter.
«Выживший при стрельбе в школе Такер Карлсон написал, что он ушел из студии CNN после того, как ему предложили заранее написанные вопросы. Как и почти все на CNN — это Фейковые Новости. Поэтому у них такие низкие рейтинги! Хуже только у MSNBC», — написал Трамп, передает «Газета.ру».
В ноябре минувшего года Трамп предложил провести конкурс на звание самого лживого СМИ и назвал CNN каналом-неудачником.