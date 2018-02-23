Трамп назвал CNN «фейковыми новостями» из-за заранее написанных вопросов

Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал американские СМИ «фейковыми новостями». На этот раз политик высказался в адрес CNN, причиной стали заранее заготовленные вопросы в шоу про тех, кто выжил при стрельбе в школе во Флориде.

В передаче участнику предложили заранее записанные вопросы, отметил Трамп на своей странице в Twitter.

“School shooting survivor says he quit @CNN Town Hall after refusing scripted question.” @TuckerCarlson. Just like so much of CNN, Fake News. That’s why their ratings are so bad! MSNBC may be worse. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 23, 2018

«Выживший при стрельбе в школе Такер Карлсон написал, что он ушел из студии CNN после того, как ему предложили заранее написанные вопросы. Как и почти все на CNN — это Фейковые Новости. Поэтому у них такие низкие рейтинги! Хуже только у MSNBC», — написал Трамп, передает «Газета.ру».

В ноябре минувшего года Трамп предложил провести конкурс на звание самого лживого СМИ и назвал CNN каналом-неудачником.