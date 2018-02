ООН спрогнозировала возврат в США $2 трлн в результате налоговой реформы

Налоговая реформа в США может способствовать возвращению в страну из-за рубежа около $2 трлн. Об этом говорится в докладе конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Эксперты отметили, что снижение уровня налогов приведет к притоку инвестиций в США.

«Стимулы к инвестированию в Соединенных Штатах, связанные с менее высоким уровнем налогообложения и полным учетом инвестиций, могли бы привести к более высокому притоку капиталовложений, а также, возможно, к дальнейшему укреплению производственной активности. Также это может привести к возвращению почти $2 трлн зарубежных фондов», –– приводит ТАСС выдержку из доклада ООН.

По мнению экспертов, это окажет влияние на прямые иностранные инвестиции в мире (ПИИ).

«В долгосрочном плане реформа налогообложения в США может привести к усилению конкуренции в налоговой сфере <…> почти половина глобального объема капиталовложений находится либо в США, либо принадлежит американским многонациональным компаниям», –– добавили авторы доклада.

22 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал законопроект о внесении поправок в налоговый кодекс. В частности, принятая реформа, ставшая крупнейшей за последние 30 лет, предполагает снижение налогов для бизнеса.

28 января портал iz.ru сообщил, что, по мнению Дональда Трампа, при нем экономика США стала «лучше, чем десятки лет назад», снизились безработица, в страну начали возвращаться крупные компании, расти инвестиции.

Our economy is better than it has been in many decades. Businesses are coming back to America like never before. Chrysler, as an example, is leaving Mexico and coming back to the USA. Unemployment is nearing record lows. We are on the right track!