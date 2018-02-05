Прямой эфир

ООН спрогнозировала возврат в США $2 трлн в результате налоговой реформы

0
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Налоговая реформа в США может способствовать возвращению в страну из-за рубежа около $2 трлн. Об этом говорится в докладе конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Эксперты отметили, что снижение уровня налогов приведет к притоку инвестиций в США.

«Стимулы к инвестированию в Соединенных Штатах, связанные с менее высоким уровнем налогообложения и полным учетом инвестиций, могли бы привести к более высокому притоку капиталовложений, а также, возможно, к дальнейшему укреплению производственной активности. Также это может привести к возвращению почти $2 трлн зарубежных фондов», –– приводит ТАСС выдержку из доклада ООН.

 По мнению экспертов, это окажет влияние на прямые иностранные инвестиции в мире (ПИИ).

«В долгосрочном плане реформа налогообложения в США может привести к усилению конкуренции в налоговой сфере <…> почти половина глобального объема капиталовложений находится либо в США, либо принадлежит американским многонациональным компаниям», –– добавили авторы доклада.

22 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал законопроект о внесении поправок в налоговый кодекс. В частности, принятая реформа, ставшая крупнейшей за последние 30 лет, предполагает снижение налогов для бизнеса.

28 января портал iz.ru сообщил, что, по мнению Дональда Трампа, при нем экономика США стала «лучше, чем десятки лет назад», снизились безработица, в страну начали возвращаться крупные компании, расти инвестиции.

При этом губернаторы трех американских штатов — Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута — планируют подать в суд на администрацию Трампа из-за принятия реформы.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минфин заявил о нежелании повышать налоговую нагрузку
Налоговую декларацию Гитлера выставили на продажу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017