Губернаторы трех штатов подадут в суд на Трампа из-за налоговой реформы

Губернаторы трех американских штатов — Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута — планируют подать в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за принятия закона о налоговой реформе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на официальном сайте главы штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, передает «РИА Новости».

Причиной недовольства руководства штатов стало то, что после принятия закона жители данных штатов лишатся целого ряда налоговых льгот и возможности частично вернуть выплаченные ранее налоги. По предварительным оценкам, жители одного лишь штата Нью-Йорк в итоге потеряют около $14 млрд.

Ранее, в декабре 2017 года, сообщалось, что Трамп на частном ужине в своем имении пообещал собравшимся, что они разбогатеют от налоговой реформы.