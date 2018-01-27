Прямой эфир

Губернаторы трех штатов подадут в суд на Трампа из-за налоговой реформы

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернаторы трех американских штатов — Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута — планируют подать в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за принятия закона о налоговой реформе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на официальном сайте главы штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, передает «РИА Новости».

Причиной недовольства руководства штатов стало то, что после принятия закона жители данных штатов лишатся целого ряда налоговых льгот и возможности частично вернуть выплаченные ранее налоги. По предварительным оценкам, жители одного лишь штата Нью-Йорк в итоге потеряют около $14 млрд.

Ранее, в декабре 2017 года, сообщалось, что Трамп на частном ужине в своем имении пообещал собравшимся, что они разбогатеют от налоговой реформы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп заявил о наступлении лучшего момента для инвестиций в США
Заявившего о «злобных нападках СМИ» Трампа освистали в Давосе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017