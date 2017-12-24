Трамп обрадовал богатых друзей прибылями от налоговой реформы

Президент США Дональд Трамп на частном ужине в своем имении пообещал собравшимся, что они разбогатеют от налоговой реформы.

«Вы только что стали гораздо богаче», — сказал глава государства.

Имение Мар-а-Лаго во Флориде, в котором прошел раут, является элитным гольф-клубом. Вступительный взнос участников составляет $200 тыс.

Спич президента США раскритиковали его оппоненты. «По крайней мере Трамп наконец-то говорит правду о своем налоговом законопроекте», — цитирует телеканал CBS заявление соперника Трампа на выборах сенатора от Демократической партии Берни Сандерса.

Как сообщал iz.ru, 22 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон о масштабной налоговой реформе. Она снизит налоги на прибыль корпораций с 35 до 21% и смягчит часть сборов с граждан. Реформа подается американскими СМИ как главное достижение Белого дома во внутренней политике с начала президентства Трампа.