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Налоговую декларацию Гитлера выставили на продажу

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Фото: Global Look Press/chromorange
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Налоговая декларация Адольфа Гитлера 1926 года выставлена на интернет-аукционе MomentsInTime. Об этом сообщает портал TMZ.

Согласно тексту документа, валовой доход Гитлера в то время составлял порядка 2487 рейхсмарок. В 1926 году $1 оценивался примерно в 4 рейхсмарки. То есть доход Гитлера составлял около $600. Сейчас эта сумма эквивалентна $7–8 тыс. Помимо суммы на документе написан домашний адрес и подпись Гитлера. На аукционе документ выставлен за $125 тыс., сообщает телеканал «Звезда».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в декабре на аукцион в США выставили автомобиль Mercedes-Benz 770 Grosser Offener Tourenwagen, принадлежавший Адольфу Гитлеру.

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