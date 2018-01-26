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Rolls-Royce Николая II выставлен на продажу за 278 млн рублей

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Фото: Getty Images/David Paul Morris
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Кабриолет Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года, принадлежавший, по словам продавца, последнему российскому императору Николаю II, выставлен на продажу на сайте auto.ru почти за 278 млн рублей.

Эта модель производилась с 1905 по 1926 год и была технически наиболее современной: по надежности, бесшумности и высокому качеству сборки. За 20 лет было выпущено 8416 экземпляров.

После смерти Николая II премиальный автомобиль приобрел коллекционер и демонстрировал его в казино в Лас-Вегасе. Затем Rolls-Royce перешел в руки другого коллекционера и был спрятан в бункере в Германии. После его смерти раритет был утерян, до тех пор пока бункер случайно не обнаружили.

Последний раз машина выставлялась на продажу на аукционе в Германии в 2013 году за €5,5 млн, указывает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Volvo 262C легендарного певца Дэвида Боуи продали на аукционе за рекордную сумму $216 тыс. Автомобиль был выпущен в 1981 году.

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