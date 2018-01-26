Эксперты музейного комплекса УГМК оценят Rolls-Royce Николая II, сообщил порталу iz.ru представитель музея.

Кабриолет Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года принадлежал, по словам продавца, последнему российскому императору Николаю II. Раритет выставлен на продажу на сайте auto.ru почти за 278 млн рублей.

После смерти Николая II премиальный экземпляр приобрел коллекционер, который демонстрировал в казино в Лас-Вегасе. Затем Rolls-Royce перешел в руки другого коллекционера, который спрятал машину в бункере в Германии. После смерти владельца раритет был утерян, до тех пор пока бункер случайно не обнаружили. Последний раз машина выставлялась на продажу на аукционе в Германии в 2013 году за €5,5 млн.

«Говорить о конкретных планах приобретения этого автомобиля сейчас преждевременно. Наши эксперты будут оценивать даную тему более подробно», — сказал представитель музея.

Музей автомобильной техники УГМК расположен в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Там находится одна из крупнейших в России коллекций транспортных средств. Музейный комплекс насчитывает порядка 5,7 тыс. экспонатов, в том числе порядка 400 образцов военной техники и более 250 советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств. В 2016 году авторскому коллективу музея присудили премию правительства Российской Федерации в сфере туризма.