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2500-сильный Lamborghini Huracan выставлен на продажу

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Фото: Global Look Press/Sebastian Geisler/imago stock&people
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Усовершенствованный гиперкар Lamborghini Huracan выставлен на продажу в США. Американское тюнинг-ателье, которое занималось строительством 2500-сильного болида, разместило в сети объявление о продаже, но не указало стоимость машины.

Уникальность гиперболида заключается в силовом агрегате — машину приводит в движение  2500-сильный двигатель V10. Инженеры Underground Racing, которые приобрели самую новую версию Lamborghini Huracan, смогли значительно улучшить двигатель машины, который в стандартном режиме выдавал максимум 610 л.с.

Специалисты тюнинг-ателье выложили объявление о продаже на своем интернет-сайте, где подробно описали процесс технического усовершенствования болида. В частности, стандартный 5,2-литровый двигатель Lamborghini Huracan был оснащен двойным турбонаддувом, был перепрошит электронный блок управления двигателем, кроме того, были проведены другие улучшения.

В объявлении также отмечается, что автомобиль был выпущен в 2015 году, пробег Lamborghini Huracan на момент публикации объявления составлял около 1,5 км.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что проживающая в Лондоне российская студентка Дарья Родинова разместила в соцсетях снимки своего автомобиля Lamborghini Huracan LP610-4, практически полностью инкрустированного стразами Swarovski.

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