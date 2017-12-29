Студентка из России показала в Лондоне свой Lamborghini со стразами Swarovski

Студентка из России Дарья Родинова, проживающая в Лондоне, разместила в Instagram снимки своего автомобиля Lamborghini Huracan LP610-4, практически полностью инкрустированного стразами Swarovski.

Публикация от Daria Radionova (@dradionova) Дек 23, 2017 at 5:14 PST

На одном из кадров машина запечатлена в окружении толпы людей, разглядывающих и фотографирующих ее.

«Я не могу описать, что я чувствовала сегодня. Я так счастлива видеть улыбки на лицах людей. Счастливого Рождества всем, я надеюсь, что новый год будет для вас таким же ярким и искрящимся, как моя машина», — написала 23-летняя девушка.

В другой публикации представительница золотой молодежирассказала, что на украшение Lamborghini ушло 1,3 млн кристаллов.

Это уже не первый автомобиль, который Родионова инкрустирует стразами. Ранее девушка подвергла «тюнингу» Bentley Continental Flying Spur и Mercedes-Benz CLA-klasse.

Публикация от Daria Radionova (@dradionova) Июн 26, 2017 at 9:57 PDT