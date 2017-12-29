Прямой эфир

Студентка из России показала в Лондоне свой Lamborghini со стразами Swarovski

0
Фото: Instagram.com/dradionova
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студентка из России Дарья Родинова, проживающая в Лондоне, разместила в Instagram снимки своего автомобиля Lamborghini Huracan LP610-4, практически полностью инкрустированного стразами Swarovski.

На одном из кадров машина запечатлена в окружении толпы людей, разглядывающих и фотографирующих ее.

«Я не могу описать, что я чувствовала сегодня. Я так счастлива видеть улыбки на лицах людей. Счастливого Рождества всем, я надеюсь, что новый год будет для вас таким же ярким и искрящимся, как моя машина», — написала 23-летняя девушка.

В другой публикации представительница золотой молодежирассказала, что на украшение Lamborghini ушло 1,3 млн кристаллов. 

Это уже не первый автомобиль, который Родионова инкрустирует стразами. Ранее девушка подвергла «тюнингу» Bentley Continental Flying Spur и Mercedes-Benz CLA-klasse.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В китайских отелях премиум-класса посуду и унитазы мыли одним ершиком
Полиция задержала «мажора», катавшегося на BMW X6 по «Музеону»
20-летний Кирилл Романов был лишен права управлять автомобилем в феврале 2016 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017