В китайских отелях премиум-класса посуду и унитазы мыли одним ершиком

В Китае три известных отеля провалили базовые санитарные проверки из-за того, что уборщицы использовали один ершик для чистки унитазов, раковин и посуды, сообщает South China Morning Post.

Речь идет об отелях сетей Sheraton, Shangri-La и Kempinski.

Помимо использования одного ершика, уборщицы также полоскали полотенца в унитазе и мыли ими пол. Следователи уже изучили видеозаписи с сомнительной уборкой и признали их подлинными.

Видео удалось снять журналисту Pear Video, который устраивался в данные гостиницы в качестве стажера. Стоит отметить, что ночь в отелях данных сетей в Китае стоит в среднем от $105 до $410 (6–23,7 тыс. рублей).

В сообщении уточняется, что гостиницам уже выдали предписания для устранения данной проблемы.

Ранее в декабре стало известно, что отель в Нью-Йорке, в котором проводились съемки фильма «Один дома», представил новую услугу «Живи как Кевин». Воспользовавшись ей, постояльцы гостиницы смогут почувствовать себя главным героем кинокартины Кевином Маккалистером.