Минфин заявил о нежелании повышать налоговую нагрузку
Российское Министерство финансов хотело бы не повышать налоговую нагрузку, а снижать некоторые налоги. Об этом заявил заместитель главы ведомства Илья Трунин в ходе выступления на Неделе российского бизнеса РСПП.
«Есть условия, которые влияют на параметры налоговой системы, поэтому как бы мы ни хотели снизить налоги, не всегда это получается. Но в целом, мы считаем, налоговая нагрузка расти не должна», — приводит его слова «РИА Новости».
Трунин напомнил о поставленной президентом России Владимиром Путиным задаче неповышения налоговой нагрузки в течение последних трех лет.
«Я считаю, мы с ней справились», — отметил замминистра.
При этом, по словам Трунина, величина налогов зависит не от уровня нагрузки в экономике, а от расходных обязательств правительства.
Как писал портал iz.ru 23 января, Минфин предложил продлить налоговые каникулы для некоторых категорий самозанятых россиян до конца 2019 года. Соответствующий проект поправок к федеральному закону был размещен для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов.