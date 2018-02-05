Минфин заявил о нежелании повышать налоговую нагрузку

Российское Министерство финансов хотело бы не повышать налоговую нагрузку, а снижать некоторые налоги. Об этом заявил заместитель главы ведомства Илья Трунин в ходе выступления на Неделе российского бизнеса РСПП.

«Есть условия, которые влияют на параметры налоговой системы, поэтому как бы мы ни хотели снизить налоги, не всегда это получается. Но в целом, мы считаем, налоговая нагрузка расти не должна», — приводит его слова «РИА Новости».

Трунин напомнил о поставленной президентом России Владимиром Путиным задаче неповышения налоговой нагрузки в течение последних трех лет.

«Я считаю, мы с ней справились», — отметил замминистра.

При этом, по словам Трунина, величина налогов зависит не от уровня нагрузки в экономике, а от расходных обязательств правительства.

Как писал портал iz.ru 23 января, Минфин предложил продлить налоговые каникулы для некоторых категорий самозанятых россиян до конца 2019 года. Соответствующий проект поправок к федеральному закону был размещен для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов.