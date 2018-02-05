Сборы через «Платон» внесут в Налоговый кодекс

Сборы за износ дорожного полотна (через систему «Платон»), торговый и утилизационный сборы пропишут в Налоговом кодексе (НК) в 2018 году. Об этом «Известиям» рассказали три участника совещаний в Минфине и Минэкономразвития.

В НК будут включены платежи, которые носят налоговый характер. За их неуплату предпринимателям грозит уголовная ответственность, заявили изданию в Минэке.

Для регулирования платежей, которые носят неналоговый характер, в виде отдельной главы подготовят закон — «Обязательные платежи публичного характера».

К ним, в частности, относится плата за загрязнение окружающей среды. Свои предложения ведомства должны представить в правительство к 28 февраля.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Платон», торговый и утилизационный сборы не попадут в закон