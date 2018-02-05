Прямой эфир

Сборы через «Платон» внесут в Налоговый кодекс

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборы за износ дорожного полотна (через систему «Платон»), торговый и утилизационный сборы пропишут в Налоговом кодексе (НК) в 2018 году. Об этом «Известиям» рассказали три участника совещаний в Минфине и Минэкономразвития.

В НК будут включены платежи, которые носят налоговый характер. За их неуплату предпринимателям грозит уголовная ответственность, заявили изданию в Минэке.

Для регулирования платежей, которые носят неналоговый характер, в виде отдельной главы подготовят закон — «Обязательные платежи публичного характера».

К ним, в частности, относится плата за загрязнение окружающей среды. Свои предложения ведомства должны представить в правительство к 28 февраля.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Платон», торговый и утилизационный сборы не попадут в закон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Певицу Шакиру заподозрили в неуплате налогов в Испании
Двух жителей Петербурга обвинили в уклонении от налогов на 1,1 млрд рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017