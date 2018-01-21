Певицу Шакиру заподозрили в неуплате налогов в Испании

Налоговая служба Испании заподозрила колумбийскую певицу Шакиру в неуплате налогов во время ее проживания в стране с 2011 по 2014 год.

Как сообщает газета Razon, певица проживала в Испании на протяжении трех лет с защитником испанского футбольного клуба «Барселона» Жераром Пике. При этом Шакира не являлась резидентом Испании и не выплачивала налоги со своих доходов.

Согласно испанскому законодательству, подобные налоговые преступления могут обернуться крупным штрафом и тюремным заключением на срок до двух лет. По информации газеты, налоговая служба уже обратились в прокуратуру для организации проверки в отношении популярной певицы.

40-летняя Шакира известна во всем мире как певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. В числе ее наград пять МTV Video Music Awards, две Грэмми, семь Billboard Music Awards. Она также может похвастаться собственной звездой на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее в неуплате налогов обвинили форварда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.