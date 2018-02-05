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«Платон», торговый и утилизационный сборы не попадут в закон

Правительство включит в Налоговый кодекс лишь часть неналоговых сборов и введет уголовную ответственность за их неуплату
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Сборы за износ дорожного полотна (через систему «Платон»), торговый и утилизационный сборы в 2018 году пропишут в Налоговом кодексе (НК). Об этом «Известиям» рассказали три участника совещаний в Минфине и Минэкономразвития. В последнем подтвердили, что платежи, которые носят налоговый характер, будут включены в кодекс. За их неуплату предпринимателям грозит уголовная ответственность. Уровень собираемости платежей от изменения фискальной политики не изменится, уверяют эксперты.

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Правительство решило перевести регулирование части неналоговых платежей, таких как система взимания платы за износ дорог большегрузными автомобилями, торговый и утилизационный сбор, в Налоговый кодекс. Неналоговые платежи будут зафиксированы в НК в виде отдельной главы с названием «Обязательные платежи публичного характера», уточнили три источника «Известий».

Правительство поручило Минфину и Минэкономразвития зафиксировать регулирование неналоговых платежей в Налоговом кодексе в начале 2018 года. Свои предложения они должны представить к 28 февраля. 

Для регулирования остальных неналоговых платежей, то есть тех, что носят неналоговый характер, подготовят отдельный закон, добавили в Минэке. К ним относится, например, плата за загрязнение окружающей среды и за получение отдельных справок, рассказали участники совещаний.

— Мы считаем, что регулирование отдельным законом позволит охватить значительный круг таких платежей и четко определить правила их установления, начисления и взимания, — рассказали в Минэкономразвития. В Минфине не ответили на вопросы «Известий» о регулировании неналоговых платежей. 

Перераспределение платежей по разным нормативным актам усложнит появление новых сборов, пояснил идею один из участников совещаний. Ведь сейчас сборы, к примеру пошлины, штрафы за нарушение финансового законодательства или поступления от продажи государственных ценных бумаг, может устанавливать и администрировать своими нормативными актами каждое ведомство. 

— Неналоговые платежи появляются хаотично. После подготовки специального закона о неналоговых платежах новые сборы смогут возникнуть только в виде поправок в этот закон с согласованием в правительстве, Госдуме и Совете Федерации, — добавил источник «Известий».

До тех пор, пока не появится закон о неналоговых сборах и поправки в НК, правительство не сможет вводить новые неналоговые платежи, говорится в докладе Минэка, направленном в кабмин (документ есть у «Известий»). Ранее в ведомстве оценивали, что суммарная экономия для предпринимателей от моратория на неналоговые платежи составит 1,8 трлн рублей в год. В прошлом году при инвентаризации неналоговых сборов с предпринимателей насчитали 87 таких платежей (список есть у «Известий»).

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Появление отдельного закона о неналоговых платежах усложнит введение новых обязательных сборов, согласен глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В то же время бизнес уже увидел риски в идее включения неналоговых платежей в НК. 

— У меры есть и минусы — уголовная ответственность за неуплату. Мы за то, чтобы был закон прямого действия, в которым бы все платежи были прописаны и регулировались через этот закон, — пояснил «Известиям» Александр Шохин.

В общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», напротив, считают правильным разделение неналоговых платежей между НК и отдельным законом.

— Невозможно всё замешать в один документ, у сборов разная природа. У каких-то налоговая, а у каких-то нет, — заявил глава организации Александр Калинин.

От законодательного регулирования налоговых и неналоговых платежей будет толк, только если правительство при этом установит и максимально допустимую нагрузку на предприятие, убежден председатель совета директоров завода «Теплоприбор» Константин Захаров.

— Было бы хорошо, если бы ее зафиксировали на уровне 5–10% от оборота предприятия. Сейчас у компаний разная нагрузка, но она точно не меньше 10%. Например, у нас она 12–13% от оборота, — рассказал он «Известиям».

Уровень собираемости платежей от изменения фискальной политики не повысится. Впрочем, это и не является целью реформы. Главное — усложнить появление новых сборов, что, в свою очередь, упростит жизнь бизнесу. Вместе с тем включение в НК некоторых платежей, имеющих налоговую природу, сделает и самих коммерсантов более ответственными.

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