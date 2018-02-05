«Платон», торговый и утилизационный сборы не попадут в закон

Сборы за износ дорожного полотна (через систему «Платон»), торговый и утилизационный сборы в 2018 году пропишут в Налоговом кодексе (НК). Об этом «Известиям» рассказали три участника совещаний в Минфине и Минэкономразвития. В последнем подтвердили, что платежи, которые носят налоговый характер, будут включены в кодекс. За их неуплату предпринимателям грозит уголовная ответственность. Уровень собираемости платежей от изменения фискальной политики не изменится, уверяют эксперты.

Правительство решило перевести регулирование части неналоговых платежей, таких как система взимания платы за износ дорог большегрузными автомобилями, торговый и утилизационный сбор, в Налоговый кодекс. Неналоговые платежи будут зафиксированы в НК в виде отдельной главы с названием «Обязательные платежи публичного характера», уточнили три источника «Известий».

Правительство поручило Минфину и Минэкономразвития зафиксировать регулирование неналоговых платежей в Налоговом кодексе в начале 2018 года. Свои предложения они должны представить к 28 февраля.

Для регулирования остальных неналоговых платежей, то есть тех, что носят неналоговый характер, подготовят отдельный закон, добавили в Минэке. К ним относится, например, плата за загрязнение окружающей среды и за получение отдельных справок, рассказали участники совещаний.

— Мы считаем, что регулирование отдельным законом позволит охватить значительный круг таких платежей и четко определить правила их установления, начисления и взимания, — рассказали в Минэкономразвития. В Минфине не ответили на вопросы «Известий» о регулировании неналоговых платежей.

Перераспределение платежей по разным нормативным актам усложнит появление новых сборов, пояснил идею один из участников совещаний. Ведь сейчас сборы, к примеру пошлины, штрафы за нарушение финансового законодательства или поступления от продажи государственных ценных бумаг, может устанавливать и администрировать своими нормативными актами каждое ведомство.

— Неналоговые платежи появляются хаотично. После подготовки специального закона о неналоговых платежах новые сборы смогут возникнуть только в виде поправок в этот закон с согласованием в правительстве, Госдуме и Совете Федерации, — добавил источник «Известий».

До тех пор, пока не появится закон о неналоговых сборах и поправки в НК, правительство не сможет вводить новые неналоговые платежи, говорится в докладе Минэка, направленном в кабмин (документ есть у «Известий»). Ранее в ведомстве оценивали, что суммарная экономия для предпринимателей от моратория на неналоговые платежи составит 1,8 трлн рублей в год. В прошлом году при инвентаризации неналоговых сборов с предпринимателей насчитали 87 таких платежей (список есть у «Известий»).

Появление отдельного закона о неналоговых платежах усложнит введение новых обязательных сборов, согласен глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В то же время бизнес уже увидел риски в идее включения неналоговых платежей в НК.

— У меры есть и минусы — уголовная ответственность за неуплату. Мы за то, чтобы был закон прямого действия, в которым бы все платежи были прописаны и регулировались через этот закон, — пояснил «Известиям» Александр Шохин.

В общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», напротив, считают правильным разделение неналоговых платежей между НК и отдельным законом.

— Невозможно всё замешать в один документ, у сборов разная природа. У каких-то налоговая, а у каких-то нет, — заявил глава организации Александр Калинин.

От законодательного регулирования налоговых и неналоговых платежей будет толк, только если правительство при этом установит и максимально допустимую нагрузку на предприятие, убежден председатель совета директоров завода «Теплоприбор» Константин Захаров.

— Было бы хорошо, если бы ее зафиксировали на уровне 5–10% от оборота предприятия. Сейчас у компаний разная нагрузка, но она точно не меньше 10%. Например, у нас она 12–13% от оборота, — рассказал он «Известиям».

Уровень собираемости платежей от изменения фискальной политики не повысится. Впрочем, это и не является целью реформы. Главное — усложнить появление новых сборов, что, в свою очередь, упростит жизнь бизнесу. Вместе с тем включение в НК некоторых платежей, имеющих налоговую природу, сделает и самих коммерсантов более ответственными.