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Минпромторг отрицает увеличение цены российских авто из-за введения утилизационного сбора

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Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
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Цены на автомобили российского производства не будут увеличены из-за утилизационного сбора.

Об этом заявили в Минпромторге России сегодня, 11 сентября.

«Для потребителей индексация не приведет к увеличению стоимости производимых в Российской Федерации автомобилей в связи с существенным объемом средств федерального бюджета, запланированных в 2018–2020 годах на поддержку автомобильной промышленности — более 125 млрд рублей ежегодно, включая субсидии на программы стимулирования спроса, производственные затраты производителей и выполнение ими экологических требований», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что в понедельник, 11 сентября ведомство выступило с инициативой о повышении утилизационного сбора на легковые машины на 87–125%. При этом для российских автопроизводителей сбор будет компенсироваться, что, по мнению Минпромторга, и станет главным фактором, сдерживающим рост цен на их продукцию. Цены на иностранные автомобили могут вырасти до 17%.

Сейчас ставка на машины с двигателями 150 л.с. и выше составляет 420 рублей за одну «лошадку». Если законопроект будет принят, то данная сумма возрастет до 437 рублей. По мнению экспертов, наибольший скачок цен стоит ожидать на автомобили мощностью свыше 200 л.с.

9 октября портал iz.ru рассказал, что в подмосковных Химках откроется производство японских грузовиков Hino Motors. В компании уверены, что в Подмосковье есть высокий спрос на их продукцию и высококвалифицированные специалисты для работы. Завод сможет выпускать около 2 тыс. автомобилей ежегодно.

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