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СМИ узнали о повышении утильсбора на автомобили в 2018 году

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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Минпромторг России предложил правительству повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125% в зависимости от объема двигателя, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.

Как полагают эксперты, рост сбора на фоне роста акцизов поднимет цены на машины на 10–17%. Источники газеты удивлены данной инициативой и подчеркивают, что затраты на утилизацию не могли удвоиться.

Российским производителям утильсбор неофициально компенсируют, поэтому сильнее всего мера ударит по импортерам. Кроме того, нововведение заденет и построившие свои заводы в РФ иностранные концерны, пока импортирующие часть моделей (такая ситуация у BMW, Nissan, Renault, Toyota, VW Group).

Как отмечает один из собеседников издания, документ уже поступил в правительство.

В ведомстве, в свою очередь, информацию не опровергли, но сказали, что внесли на рассмотрение властям проект постановления об индексации утильсбора в зависимости от категории и видов транспортных средств, их экологичности, объема производства и импорта. Предполагается, что в грузовом сегменте индексация составит 15–40%, а средневзвешенная — порядка 15–17,5%.

Ранее портал iz.ru сообщал, что правительство хочет продлить субсидирование автомобилей на альтернативном топливе.

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