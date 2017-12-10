Названы самые неудачные автомобили для перепродажи в России

Аналитики российского журнала «За рулем» назвали автомобили, которые не пользуются спросом при продаже на вторичном рынке.

В лидерах рейтинга авто, которые наиболее сложно перепродать: Mercedes-Benz B-класса, седан Ford Fiesta, Nissan Qashqai и Skoda Yeti.

Mercedes-Benz B-класса специалисты считают недооцененным на рынке. Точные причины падения спроса на этот автомобиль они назвать затруднились.

Skoda Yeti и Nissan Qashqai c бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 л не пользуются спросом, так как автолюбители считают их слабыми и ненадежными.

Suzuki Grand Vitara и Hyundai Tucson не торопятся покупать из-за частых технических проблем с трансмиссией.

Chevrolet Cruze, Nissan Terrano, Mitsubishi L200 и Suzuki SX4 отпугивают потенциальных покупателей высокой ценой.

На снижение спроса могут влиять сразу несколько факторов: высокая цена, позиционирование марки, оснащенность комплектации и специфичность модели, — отмечают аналитики.

Выборка сделана по данным за второе полугодие 2017-го для автомобилей стоимостью до 1 млн рублей.