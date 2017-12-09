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Российский рынок легковых автомобилей вырос за 11 месяцев почти на 12%

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В России за период с января по ноябрь 2017 года было продано на 11,7% больше новых легковых и легких коммерческих автомобилей, чем за аналогичный временной промежуток в 2016 году. 

К такому выводу пришли эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Согласно их данным, только за ноябрь 2017 года россияне приобрели на 15% больше авто, чем за этот же месяц в прошлом году. 

Всего за ноябрь дилеры реализовали в России более 152 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Первое место по объему продаж в этом месяце заняла компания «АвтоВАЗ», на второй строчке оказалась Kia.

Третье место в рейтинге досталось Hyundai, четвертое — Renault. Volkswagen замыкает пятерку лидеров, передает аналитическое агентство «Автостат».

Ранее портал iz.ru сообщал о росте продаж в России автомобилей самого дорогого люксового сегмента на 13% за период с января по октябрь 2017 года. 

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