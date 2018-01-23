Двух жителей Петербурга обвинили уклонении от налогов на 1,1 млрд рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Санкт-Петербурга, которых обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд рублей. Об этом информирует пресс-служба городского надзорного органа.

«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как установило следствие, фигурантка дела, которая фактически управляла компанией, совместно с финансовым руководителем другой фирмы организовала перечисление средств на банковские счета фирм-посредников при помощи заведомо подложных договоров поставки с завышенной стоимостью. Второй фигурант дела через неосведомленных лиц направлял ложные сведения для включения в налоговые декларации с целью уклонения от уплаты налогов.

Как утверждает обвинение, в результате этих действий бюджету России был нанесен ущерб в размере более 1,1 млрд рублей.

17 января портал iz.ru писал, что судебный пристав взыскал 896 тыс. рублей с неплательщика налогов в Тульской области.