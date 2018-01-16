Налоговая амнистия затронет более 20 млн россиян

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что закон о налоговой амнистии коснется более 20 млн человек, что позволит списать с россиян более 41 млрд рублей налогов.

Глава ведомства напомнил, что закон о налоговой амнистии был разработан и принят в декабре прошлого года. Согласно документу, будет списана просроченная налоговая задолженность с граждан.

«Этим законом предусмотрено списание налоговой задолженности по имущественным налогам перед нашими гражданами, и такое количество граждан, по оценке налоговой службы, составляет более 20 млн человек. Общий объем задолженности — 41 млрд рублей», — подчеркнул Силуанов.

Что касается индивидуальных предпринимателей, то их освободят от уплаты долгов по страховым взносам, которые образовались к началу 2017 года. Закон затронет тех предпринимателей, которые зарегистрировали ИП, однако не смогли запустить бизнес. По оценкам ведомства, налоговая амнистия затронет 700 тыс. предприятий, будет списано 127 млрд рублей.

Кроме того, с 2 млн россиян спишут 22 млрд рублей налогов на так называемые условные доходы.

Вместе с тем Силуанов призвал граждан страны впредь не нарушать налоговые требования. Министр выразил надежду, что текущая задолженность «не должна накапливаться».

Как писал портал iz.ru, 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции обратил внимание на ряд неэффективных налогов и предложил «решить проблему накопленной налоговой задолженности граждан».