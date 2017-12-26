Песков объяснил связь продления срока амнистии капитала с санкциями

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, почему именно санкции повлияли на предложение президента России Владимира Путина продлить срок амнистии капитала.

Днем ранее, 25 декабря, глава государства выступил за продление амнистии капитала и предложил освободить от 13-процентного налога бизнесменов, переводящих свои фирмы в РФ из-за рубежа. По его мнению, данная мера послужит дополнительным стимулом для перевода капиталов в Россию.

«Президент неоднократно говорил, что западные страны в последнее время не всегда придерживаются принципа святости частной собственности, имущества движимого и недвижимого и финансовых средств», — сказал он, добавив, что бизнесмены неоднократно сталкивались с попытками заморозки.

По словам Пескова, такая ненадежная атмосфера инвестиций за рубежом может создавать угрозы, поэтому предпринимателям дается возможность перевести свои капиталы «застраховав себя от таких брутальных, не рыночных посягательств».

Однако, пресс-секретарь отказался дать предположения о том, сколько денег будет возвращено в рамках амнистии капитала.

Амнистия капиталов или налоговая амнистия, действовала в РФ с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. В этот период российские налогоплательщики могли добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях в обмен на освобождение от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды.