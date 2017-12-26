Песков отказался оценить последствия амнистии капитала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался делать предположения о том, сколько денег будет возвращено в рамках амнистии капитала.

«Здесь не следует давать заранее какие-то прогнозы», — заявил представитель Кремля, отметив, что цифры по предыдущей амнистии может назвать правительство.

Песков добавил, что президент благодаря амнистии капитала намерен обезопасить российский бизнес от нерыночных посягательств, которые происходят под предлогом санкций и ограничений.

Днем ранее, 25 декабря, президент Владимир Путин выступил за продление амнистии капитала. Кроме того, глава государства поддержал идею об освобождении от 13-процентного налога бизнесменов, переводящих свои фирмы в Россию из-за рубежа. Данная мера, по его мнению, станет дополнительным стимулом для перевода капиталов в Россию.

Амнистия капиталов, которую также называют налоговой амнистией, действовала в России с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. С ее помощью российские налогоплательщики могли добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен декларанта освобождали от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды.