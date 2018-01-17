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С должника по налогам взыскали 896 тыс. рублей в Тульской области

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С должника по налогам судебный пристав взыскал 896 тыс. рублей после беседы в Тульской области, сообщила пресс-служба управления федеральных судебных приставов по области.

Неплательщик решил не доводить дело до принудительных мер исполнения судебного предписания и описи имущества. В ближайшее время после беседы с приставом им был выплачен долг в размере 896 тыс. рублей.

За неуплату налогов житель Тульской области оказался в поле зрения сотрудников по судебному взысканию Чернского и Плавского районов. Получив уведомление о том, что в отношении него будет возбуждено дело об исполнительном производстве, должник проигнорировал его, сообщило ИА «Тульские новости».

Мужчина был вызван на беседу с приставом-исполнителем в отделение судебных приставов. На месте ему были изложены и приведены доводы в пользу погашения существующей задолженности. Ему рассказали, что он не сможет выезжать за границу и итогом уклонения от уплаты будет опись его имущества с последующим арестом.

 

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