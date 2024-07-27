Девять человек погибли при обстреле Голанских высот со стороны Ливана. Об этом в субботу, 27 июля, сообщил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в Telegram-канале.

«От ракеты, выпущенной [ливанской шиитской организацией] «Хезболла», пострадали дети, которые играли на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. На данный момент убито девять израильских детей и подростков, более 30 получили ранения», — написал он.

Советник назвал произошедшее серьезной агрессией и эскалацией и пообещал жесткий ответ Тель-Авива для восстановления безопасности на северной границе.

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже проинформирован о деталях инцидента и проводит консультации по вопросам безопасности.

О том, что «Хезболла» нанесла ракетный удар по Мадждаль-Шамсу, также заявила в своем Telegram-канале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) со ссылкой на результаты собственной ситуационной оценки.

Ранее, 24 июля, посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что ЦАХАЛ готова к военному противостоянию с Ливаном, однако в настоящее время еще имеется шанс для урегулирования ситуации дипломатическим путем, который нужно не упустить. По мнению дипломата, для того, чтобы текущий конфликт не перерос в масштабное военное сопротивление, «Хезболла» должна прекратить обстрелы израильской территории.

До этого, 21 июля, сообщалось о взрывах в ливанском городе Адлун после авиаударов авиации Израиля по складу боеприпасов. Пострадали три человека. Ударам также подверглись соседние города. Кроме того, 14 июля стало известно о выводе из строя при обстрелах ЦАХАЛ тепловой электростанции в ливанском городе Марджъуюн.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.