В Ливане сообщили о выведении ТЭС из строя после израильского обстрела

В результате обстрела со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) территории Ливана тепловая электростанция (ТЭС) в городе Марджъуюн была выведена из строя. Об этом 14 июля сообщает энергокомпания «Электричество Ливана».

«В ходе последней серии неоднократных атак [ЦАХАЛ] на сети и объекты, связанные с организацией «Электричество Ливана», в ночь на субботу, 13 июля 2024 года, станция Марджъуюн подверглась ударам нескольких артиллерийских снарядов, что привело к серьезным повреждениям трансформаторов, ячеек и высоковольтных сетей и, как следствие, выводу их из строя», ― цитирует заявление энергокомпании ливанское агентство El Nashra.

По информации агентства, над устранением последствий атаки ведется активная работа. El Nashra позднее сообщило, что депутат ассамблеи представителей Ливана ― местного парламента ― Касем Хашем от партии «Развитие и освобождение» связался с главой энергокомпании Камалем Хайеком и министром энергетики временного правительства Ливана Валидом Файядом для обсуждения мер, которые необходимы для оперативного восстановления работы ТЭС.

«Чиновники указали на необходимость быстрого возобновления работы станции, чтобы она могла вернуться к своей эффективности как можно скорее, поскольку люди южных приграничных районов страдают от несправедливой агрессии [ЦАХАЛ], и [отсутствие электричества] недопустимо прибавлять к их почти несуществующим правам», ― гласит публикация.

Ранее, 6 июля, представители ЦАХАЛ сообщили, что военно-воздушные силы Израиля уничтожили одного из командиров шиитской организации «Хезболла» в районе города Баальбек на востоке Ливана.

За месяц до этого, 4 июня, израильская армия сообщила о ликвидации более 100 членов «Хезболлы» с начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года.

В тот день ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило об атаке на израильский штаб эскадрильей БПЛА. 23 мая ЦАХАЛ сообщила о ракетном обстреле «Хезболлой» Верхней Галилеи. Израильские ВВС уничтожили пусковую установку, проводившую обстрел израильских территорий.

При этом 10 июля лидер шиитского движения Хасан Насралла, выступая на памятном мероприятии в честь высокопоставленного чиновника Мохаммеда Насера, убитого в ходе авиаудара Израиля, заявил, что «Хезболла» прекратит атаки на соседнее государство, после того, как оно заключит сделку с палестинским движением ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.