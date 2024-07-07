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В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении одного из командиров «Хезболлы»

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Фото: Global Look Press/Taher Abu Hamdan
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Военно-воздушные силы Израиля уничтожили одного из командиров шиитской организации «Хезболла» в районе города Баальбек на востоке Ливана. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад ВВС нанесли удар в районе Баальбека и уничтожили террориста Мейтама Мустафу Альтаара, который являлся командиром подразделения воздушной обороны «Хезболлы», — говорится в сообщении в Telegram-канале армейской пресс-службы.

В ЦАХАЛ уточнили, что он руководил деятельностью подразделения и принимал участие в «планировании и осуществлении многочисленных террористических актов». Также сообщалось, что Альтаар неоднократно посещал Иран для помощи в наращивании сил организации и арсенала иранского оружия.

«Его ликвидация значительно подрывает возможности подразделения противовоздушной обороны «Хезболлы», — подчеркнули в ЦАХАЛ.

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Ранее, 4 июня, израильская армия сообщила о ликвидации более 100 членов «Хезболлы» с начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года.

В тот день ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило об атаке на израильский штаб эскадрильей БПЛА. 23 мая ЦАХАЛ сообщила о ракетном обстреле «Хезболлой» Верхней Галилеи. Израильские ВВС уничтожили пусковую установку, проводившую обстрел израильских территорий.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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