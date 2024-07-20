«Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0 в матче РПЛ
Петербургский футбольный клуб «Зенит» на выезде разгромил «Крылья Советов» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0.
В составе победителей дубль оформил 24-летний нападающий Максим Глушенков. Также в ворота Крыльев Советов голы забили форварды Энрике Педро и Матео Кассьерра.
В следующем туре «Крылья Советов» 26 июля на своем поле примут «Ростов». «Зенит» 17 июля в гостях встретится с «Рубином».
В этот же день ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в матче первого тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:0. Это первая нулевая ничья в сезоне-2024/25.