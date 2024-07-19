Семичемпионщина: сможет ли «Зенит» побить рекорд победных серий в РПЛ

Фаворитом стартующего в ближайшие выходные нового розыгрыша чемпионата России среди команд РПЛ снова будет петербургский «Зенит». Так считает подавляющее большинство экспертов. И мало кто верит, что в этот раз сине-бело-голубые столкнутся с жесткой конкуренцией за золото, которая была в предыдущем сезоне.

Между тем другие топ-клубы не обошлись без перемен. Московское «Динамо» рассталось со своим многолетним вратарем и капитаном Антоном Шуниным, «Краснодар» удачно продал голкипера Матвея Сафонова во французский ПСЖ. Московский «Локомотив» расстался с группой ключевых футболистов, а «Спартак» и ЦСКА готовятся к официальному дебюту новых главных тренеров. Подробнее о главных интригах стартового тура нового сезона РПЛ — в материале «Известий».

«Зенит»

Лидер отечественного футбола последних лет уже давно считается безоговорочным фаворитом любого чемпионата. Превосходство в бюджете и качестве игроков слишком очевидно. До прихода на пост главного тренера команды Сергея Семака разница в классе часто нивелировалась проблемами в организации игры и взаимоотношениях в коллективе. Из-за этого «Зенит» в 2010-е годы часто оставался без чемпионств, а иногда умудрялся не попадать даже в Лигу чемпионов.

В 2018 году, когда команду возглавил Семак, это прекратилось. Нынешнему главному тренеру удалось, по крайней мере на внутренней арене, максимально реализовать потенциал имеющегося состава. Поэтому в первые пять сезонов команда неизменно досрочно обеспечивала себе чемпионство, иногда даже это удавалось сделать за четыре тура до финиша.

В прошлом чемпионате интригу не удалось убить до конца. Отчасти это произошло вследствие ухода главной звезды команды Малкома и многолетнего опорного полузащитника Далера Кузяева. Они покинули «Зенит» перед прошлым сезоном. Команда Семака долго не могла найти свою игру и часто теряла очки в матчах с командами из середины и нижней части турнирной таблицы.

В результате за тур до конца она не контролировала чемпионскую гонку — «Динамо» было достаточно сыграть вничью с «Краснодаром», чтобы отобрать золото у «Зенита». Но бело-голубые проиграли (0:1), а петербуржцы их опередили и в шестой раз подряд стали чемпионами.

Если им удастся в новом сезоне взять седьмое золото подряд, то это будет рекордная чемпионская серия. Пока «Зенит» лишь повторил достижение «Спартака» образца 1996–2001 годов. Нынешним летом подопечные Семака очень серьезно усилились российскими футболистами. Вратарь Евгений Латышонок стал в прошлом сезоне одним из главных открытий благодаря игре за калининградскую «Балтику», с которой дошел до финала Кубка России, где едва не обыграл «Зенит» (1:2).

Полузащитник Максим Глушенков полтора года был лидером «Локомотива». И в недавнем матче Суперкубка России начал оправдывать вложенные в его трансфер деньги — два гола в ворота «Краснодара» (4:2) и звание лучшего игрока встречи. Защитник Юрий Горшков долгие годы был одним из лидеров самарских «Крыльев Советов». Его коллега по амплуа Сергей Волков весной потерял место в составе «Краснодара», но в прошлом году так успешно играл за него, что даже закрепился в сборной России. Впрочем, в последние недели в ряде СМИ идут слухи, что «Зенит» покинут два звездных бразильца Вендел и Клаудиньо. Поэтому, возможно, клубу еще придется усиливаться.

— Очень хочу помочь клубу сохранить чемпионство, — заявил «Известиям» Евгений Латышонок. — Сделаю для этого всё возможное. Понятно, что каждый соперник будет настраиваться на нас как на последний матч. Но это нормально для команды, которая уже столько лет на первом месте. Надо этому соответствовать и сохранять те позиции, которые есть у «Зенита». Я для того и переходил сюда, чтобы завоевывать трофеи.

Борьба за медали

«Динамо» весной было близко к первому с 1976 года чемпионству, но поражение от «Краснодара» отбросило бело-голубых на третье место. Впрочем, по сравнению с девятым местом позапрошлого розыгрыша прогресс очевиден. Поэтому от главного тренера Марцела Лички ждут новых успехов.

Летом состав почти не изменился. Заметным событием стала только вратарская рокировка. Клуб покинул воспитанник «Динамо» Антон Шунин, всю карьеру проведший в составе бело-голубых. Он был в их системе с семи лет. Несколько сезонов 37-летний голкипер провел в качестве капитана команды.

Ему на смену пришел Андрей Лунев — трехкратный чемпион России в составе «Зенита», в последние три года выступавший за границей. Сначала он был в немецком «Байере», где не смог вытеснить многолетнего капитана команды из Леверкузена Лукаша Градецки. А прошлый сезон провел в «Карабахе», с которым выиграл чемпионат и Кубок Азербайджана, а также дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

В «Краснодар» ушел нападающий Федор Смолов, а защитник Сергей Паршивлюк завершил карьеру и вошел в тренерский штаб Лички. Руководство клуба объявило задачу быть в первой тройке по итогам чемпионата.

«Краснодар» долго лидировал по ходу прошлого чемпионата, но странное мартовское увольнение главного тренера Владимира Ивича подорвало команду в весенней части сезона. «Быки» до последнего тура сохраняли шансы на золото и даже за 10 минут до конца встречи с «Динамо» шли вверху таблицы, но «Зенит» вырвал в концовке волевую победу над «Ростовом» (2:1) и занял первое место.

Летом команду покинул многолетний основной вратарь Матвей Сафонов, проданный за €20 млн в ПСЖ. Это одна из самых успешных сделок в истории российского футбола с точки зрения заработанной суммы и статуса клуба-покупателя. За последние 35 лет, когда наши футболисты могут спокойно переходить в европейские команды, редко топ-клуб такого уровня напрямую приобретал российского игрока из российского чемпионата.

Основным вратарем стал Станислав Агкацев, а в качестве его резервиста подписан один из лидеров казанского «Рубина» последних лет Юрий Дюпин. Между тем клуб спустя шесть лет после ухода вернул Федора Смолова, а также выиграл борьбу за молодого полузащитника «Балтики» Данилу Козлова. Из крупных трансферов можно выделить подписание бразильского защитника Диего Косты. Неожиданным стало возвращение 34-летнего хавбека Юрия Газинского из вылетевшего в первую лигу екатеринбургского «Урала».

«Спартак» назначил новым главным тренером Деяна Станковича. Звездный в прошлом игрок миланского «Интера» и римского «Лацио» ранее как тренер брал чемпионства в Сербии с «Црвеной Звездой» и в Венгрии с «Ференцварошем». Но пока неясно, насколько он будет соответствовать уровню РПЛ.

Красно-белые подписали бразильского нападающего Виллиана Жозе из испанского «Бетиса». До сих пор сохраняется интрига с некогда ключевым форвардом команды Александром Соболевым, который может перейти в «Зенит». Ранее клуб расстался со своим многолетним капитаном Георгием Джикией и лидером атаки Квинси Промесом, с зимы находящимся в ОАЭ, где рассматривается вопрос о его экстрадиции в Нидерланды по уголовному делу о торговле кокаином.

ЦСКА также сменил главного тренера. Клуб не простил Владимиру Федотову итогового шестого места в чемпионате. Индульгенцией не стал даже сверхуспешный позапрошлый сезон, когда специалист принес армейцам первый с 2016 года трофей в виде кубка России, а также второе место в чемпионате — лучший результат с 2018 года. Его сменил серб Марко Николич, в 2020–2021 годах качественно поработавший в «Локомотиве» — победа в Кубке, серебро и бронза чемпионата. Главными приобретениями пока являются полузащитники Рифат Жемалетдинов из «Локо» и Данил Круговой из «Зенита».

«Локомотив» выглядит пока слабым звеном среди всех топ-клубов. Пришедшее осенью 2022 года руководство по-прежнему ссылается на невозможность высоких трансферных затрат из-за наследия предшественников, в 2021 году потративших сумасшедшие деньги на новичков. Из-за этого не удалось договориться по новым контрактам с Жемалетдиновым, нападающим Артемом Дзюбой и полузащитником Антоном Миранчуком.

Уход последнего, являющегося воспитанником клуба и одним из творцов чемпионства 2018 года, стал для болельщиков особенно болезненным. Также «железнодорожники» продали в «Зенит» лидера прошлого сезона Глушенкова. И расстались с двумя вратарями — легендой «Локо» Маринато Гильерме и считавшимся молодым и перспективным Даниилом Худяковым.

Оба проигрывали конкуренцию Илье Лантратову, проведшему крайне сильный сезон. Но их замена на игравшего в первой лиге за «Химки» Антона Митрюшкина до сих пор вызывает вопросы. Режим экономии многими экспертами воспринимается как фактический отказ от борьбы за золото, хотя руководители об этом открыто не говорят. Но отсылки к проблемам прошлого выглядят противоречивыми с учетом того, что генеральным директором продолжает работать Владимир Леонченко, пришедший при прошлом руководстве и ставивший свою подпись под всеми высокозатратными сделками 2021–2022 годов.

— Трудно ожидать, что кто-то в этом сезоне сдвинет «Зенит» с вершины, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Всякое может быть, но думаю, что даже той интриги, что была в прошлом чемпионате, уже не будет. «Зенит» извлек уроки из весенних проблем, усилился как надо. И теперь снова возьмет золото с большим отрывом. «Динамо» будет держать свой уровень, но этого недостаточно, чтобы совладать с ресурсами Питера. «Краснодар» прибил себя еще в марте, когда уволил Ивича. Сменивший его Мурад Мусаев — не тот уровень, чтобы снова пытаться бороться за золото. «Спартак» сделал неплохой выбор, назначив Станковича, но непонятно, чего он может добиться с составом, который провалился в прошлом сезоне. Та же ситуация с ЦСКА — Николич, как и любые сербы, здорово умеет работать и выжмет максимум из своего состава. Он вполне способен принести армейцам медали, но вряд ли у него будут кадровые ресурсы для борьбы за чемпионство. А «Локомотив» своей кадровой политикой, похоже, и вовсе выписал себя из претендентов на золото.

Первый тур нового розыгрыша РПЛ стартует 20 июля. В этот день «Локомотив» примет новичка элиты тольяттинский «Акрон», «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», «Динамо» встретится дома с воронежским «Факелом», ЦСКА предстоит выездной матч с «Ростовом».

На следующий день «Оренбург» в родных стенах проведет встречу со «Спартаком», грозненский «Ахмат» — с «Краснодаром», а вернувшиеся после года в первой лиге «Химки» примут дома еще одного новичка РПЛ махачкалинское «Динамо». Завершится тур 22 июля матчем «Пари Нижний Новгород» – «Рубин».