«Удача, что лидировали в РПЛ перед последним туром»

Футболисты московского «Динамо» продолжают подготовку к предстоящему сезону в чемпионате и Кубке страны. В последних двух контрольных матчах они играли с сербскими клубами в рамках выставочного турнира «Братский Кубок». Сначала подопечные Марцела Лички упустили в концовке победу над белградским «Партизаном» (2:2), ведя 2:0, и проиграли ему в серии пенальти 2:4, а затем обыграли ОФК «Белград» (2:0). В прошлом чемпионате бело-голубые едва не выиграли первое с 1976 года золото национального первенства.

Они лидировали перед последним туром, причем их устраивала ничья в выездной игре с «Краснодаром». Но «Динамо» проиграло 0:1, пропустив вперед петербургский «Зенит», завоевавший шестое подряд чемпионство. А динамовцы стали третьими, уступив вторую строчку «Краснодару». В интервью «Известиям» полузащитник бело-голубых Денис Макаров оценил результаты прошлого чемпионата, поделился мнением о подготовке к новому сезону и прокомментировал уход многолетнего вратаря команды Антона Шунина.

«Не думать ни о каком чемпионстве, не ставить никакие задачи»

— Как оцените подготовку «Динамо» к сезону?

— Прекрасно. Провели два спарринга с интересными командами. Довольно интересно, когда играешь не только с русскими клубами. Потому что с русскими и так много матчей по ходу сезона. Поэтому нам было приятно сыграть с «Партизаном» и ОФК. Думаю, и болельщики получили удовольствие от просмотра таких встреч.

— Какие эмоции остались от прошлого чемпионата и упущенного первого места в последнем туре?

— Да что было, то прошло. Что тут вспоминать? Понятное дело, что это оставило большие эмоции. Разумеется, хотелось выиграть чемпионство. Но что имеем, то имеем. Третье место — это в принципе тоже неплохо. Теперь после отпуска чуть отошли уже от случившегося в последнем туре — стало уже чуть полегче.

— У вас есть понимание, из-за чего «Динамо» упустило чемпионство?

— Ну, вообще, уже туров за 5–8 было всё ясно и всё потеряно. Но где-то нам дальше повезло, а где-то нет. Поэтому такой результат.

— То есть можно больше говорить об удаче, что «Динамо» вообще подошло к последнему туру в качестве лидера?

— Ну да, удача, что дошли до такой ситуации. Сами где-то забивали на 90-х минутах матчей. Но и весной был момент, когда нам не везло пропустить гол в концовке матчей, в том числе на 90-й минуте.

— Нет ощущения, что «Динамо» и «Краснодар» упустили уникальный шанс прервать гегемонию «Зенита» и в ближайшие годы он уже не даст создать такую интригу до последнего тура вверху таблицы?

— Не знаю. Не думал об этом.

— С учетом того как «Зенит» усиливает состав нынешним летом, нет опасений, что он снова начнет выигрывать чемпионства за три-четыре тура до финиша?

— Сезон покажет.

— Что надо сделать, чтобы снова навязать борьбу «Зениту» и не позволить ему легко взять золото?

— Не думать об этом. И просто играть каждый матч на победу. Вот и всё. Не думать ни о каком чемпионстве, не ставить никакие задачи. И просто максимально настраиваться на каждый матч.

«Он легенда клуба — здесь в «Динамо» рос и всю карьеру выступал»

— После яркого сезона «Динамо» готово к тому, что на него будут настраиваться как на одного из фаворитов чемпионата, играть более жестко, от обороны, давать меньше пространства?

— Прошлый сезон показал, что на нас и тогда каждый соперник серьезно настраивался в каждом матче. Это было видно. И ясно, что в предстоящем сезоне с каждым разом в каждом матче будет тяжелее.

— Играя за «Рубин», вы часто радовали яркими индивидуальными действиями — например, красивым дриблингом на неровном поле в матче с «Зенитом», в результате которого забили победный гол. Почему в «Динамо» подобных ярких эпизодов в вашем исполнении не видно?

— В принципе я собой доволен. За три года в «Динамо» я два раза занял третье место. Поэтому чувствую себя великолепно. Не знаю, что еще добавить. Посмотрим, что будет дальше.

— Как команда попрощалась с Антоном Шуниным?

— Прекрасно. Поблагодарили его за сезон, обнялись, поболтали и пожелали ему удачи. Все-таки он легенда клуба.

— Насколько было велико его влияние в раздевалке «Динамо» и как теперь с уходом Антона поменяется жизнь внутри команды?

— Его влияние всегда было хорошим. Он был капитаном команды. Всегда всех поддерживал, со всеми хорошо общался. Контролировал раздевалку. Поэтому к нему всегда относились и относятся с уважением.

— Даже в последние два сезона воспринимали его как капитана, хотя формально эту роль выполнял сначала Даниил Фомин, а потом Фабиан Бальбуэна?

— Да, конечно. Он легенда клуба. Здесь в «Динамо» рос и всю карьеру выступал. Поэтому его самого и его слова все всегда воспринимали всерьез.

— Как вам завершивший карьеру игрока Сергей Паршивлюк в качестве ассистента главного тренера?

— Я не знаю. Пока не могу никак оценить. Времени мало прошло с момента начала его работы. Вроде только недавно он был игроком, таким же, как мы все. Поэтому нужно время, чтобы найти ответ на ваш вопрос. Сезон покажет — по нему будем оценивать.

— Вы его по-прежнему называете Сергеем? Или уже Сергеем Викторовичем?

— Да Викторовичем, как обычно. И раньше так его называли.

— Даже когда он играл?

— Ну я его так всегда называл. Просто с уважением к старшим отношусь.

— Вы успешно играли за «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого. Следите сейчас за его работой в китайском «Шанхай Шэньхуа»?

— Сами матчи не смотрю, а за результатами команды и турнирной таблицей китайского чемпионата слежу. У него там всё великолепно.

— Удивились его успехам в Китае?

— Да нет. Он сильный тренер. Один из лучших в России. Поэтому я не удивляюсь.

— Даже таким тотальным превосходством его команды не удивлены — 14 побед и четыре ничьи в 18 турах чемпионата?

— Он здесь в России многое доказывал — и с ЦСКА, и с «Рубином». Поэтому нет, не удивлен успехами Леонида Викторовича.