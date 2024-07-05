«В Израиле такой безбашенный футбол»

Футболист московского «Динамо» Даниил Лесовой назвал негативным свой опыт игры в израильском «Маккаби». Вернувшись после полугодовой аренды, он уже успел отметиться голевой передачей в матче с белградским «Партизаном» (2:2) в рамках выставочного турнира «Братский кубок». В интервью «Известиям» Даниил поделился ощущениями от возвращения в «Динамо», эмоциями от весенней чемпионской гонки, когда бело-голубые едва не выиграли первые с 1976 года золотые медали национального первенства, оценил свой период, проведенный в израильском чемпионате, и сравнил жизнь в Хайфе с жизнью в Москве.

— Какие ощущения от возвращения в «Динамо»? Насколько поменялась в команде атмосфера за полгода вашего отсутствия?

— Не могу сказать, что атмосфера как-то поменялась. Приятно видеть всех ребят из клуба. По всем соскучился — по ребятам, по базе, по стадиону. Поэтому эмоции положительные.

— Каким видите свое будущее? Ищете новые варианты с арендой или планируете остаться в «Динамо»?

— Пока не могу сказать. Вопрос открыт. Поговорю с тренером, посмотрю, какие варианты будут, — от этого уже будем отталкиваться с руководством клуба. Пока никаких разговор на эту тему не было — я работаю, показываю на поле, что могу на данный момент. Трансферное окно закрывается только через два месяца, поэтому время еще есть.

— Насколько плотно следили за весенней частью прошлого сезона РПЛ и тем, как «Динамо» боролось за золото?

— Смотрел все игры. И болел за «Динамо», конечно. Все тренеры и ребята в команде — близкие мне люди, за которых я всегда переживал, переживаю и буду переживать.

— С чем связываете то, что «Динамо» упустило в последнем туре чемпионство, проиграв «Краснодару» (0:1) в матче, где устраивала ничья?

— Ну это не у меня надо спрашивать. Ребята молодцы, что дошли до этого матча. Давно такого не случалось у «Динамо». Но мне сложно было что-то оценивать, сидя на диване. Я всё равно горд за ребят и рад. И оценивать их не хочу. Повторюсь, сидя на диване, очень легко говорить. Так может показаться со стороны, что в матче с «Краснодаром» легко было что-то изменить или добавить. Но это со стороны. Надо быть внутри команды в этот момент, чтобы давать оценки.

— А за счет чего у «Динамо» в принципе получилось на протяжении сезона создать ситуацию, когда команда лидировала за тур до конца?

— Да тут совокупность факторов. В первую очередь скажу, что в «Динамо» сейчас подбор игроков очень высокого уровня. И тренерский штаб хорошо работает. Всё это приносит свои плоды.

— Когда следили за этой весенней чемпионской гонкой не жалели, что не стали в ней участвовать, уйдя в аренду в «Маккаби»?

— Нет, не жалел. Никогда не жалею (улыбается).

— Может быть, это вас «Динамо» не хватило, чтобы взять чемпионство?

— Вряд ли, вряд ли (смеется).

— Многие ждали, что «Динамо» или «Краснодар» воспользуются проблемами «Зенита», которые у питерцев были в прошлом сезоне, и прервут их гегемонию. Нет ощущения, что был упущен редкий шанс это сделать, а теперь «Зенит» перегруппируется и больше не даст возможностей себя подвинуть с первого места?

— Я не думаю, что это был единственный шанс. Перед прошлым сезоном всё то же самое говорили. А в итоге «Зенит» только в последнем туре стал чемпионом. Так что не думаю, что теперь не будет шанса отобрать у них золото. Все команды усиливаются. И рано или поздно эта гегемония прервется. Надеюсь, это случится уже в предстоящем сезоне.

— Какие шансы у «Динамо» прервать эту гегемонию?

— Самые высокие. Задача у команды — бороться за первое место.

— Как оцените свои полгода в Израиле?

— Скорее негативно. Начиналось всё хорошо, а в итоге закончилось как закончилось. Закончилось негативно.

— Почему?

— Да не хочу ворошить там какие-то моменты... Где-то я был виноват, где-то не я. В целом, сейчас главное не думать о том, что было тогда, что не получилось. Гораздо важнее набрать форму, чтобы мог занести себе в актив предстоящий сезон.

— Чемпионат Израиля как оцените в сравнении с РПЛ?

— Могу сказать, что я его немного недооценивал поначалу. Казалось, что в Израиле чемпионат не сильно высокого уровня. Но на самом деле там тоже есть свои особенности. Есть, в чем он превосходит РПЛ, в чем уступает. Там есть своя специфика — он совсем другой.

— В чем он превосходит РПЛ?

— Например, в плане единоборств. На мой взгляд, там судьи больше позволяют играть в тело. Футбол более жесткий. Если говорить о тактике и индивидуальном исполнении, то в РПЛ, конечно, выше уровень. Но в единоборства в Израиле люди лучше и чаще идут. И интенсивность футбола... Не уверен, что она уступает той, что в РПЛ. Может быть, и превосходит. Там такой безбашенный футбол без центра поля — все носятся, никто не соблюдает свои позиции. Очень интенсивно.

— Вас как-то коснулась война, идущая с 7 октября 2023 года? Часто приходилось слышать сигналы о ракетной опасности?

— В целом, если не читать новости на эту тему, особо даже не чувствуется все происходящее. Да, ходят люди в военной форме — часто их встречаешь. Но какого-то ощущения, что нахожусь рядом с войной, не было.

— Вы жили прямо в Хайфе или где-то в пригороде?

— В Хайфе, можно сказать, почти около центра. Там бывали постоянно какие-то митинги. Но не было такого, чтобы звучали сирены или самолеты летали над головой.

— И бомбежек рядом не было?

— Не было.

— Как жилось там в бытовом плане по сравнению с Москвой?

— Пришлось привыкать. Конечно, сфера обслуживания, апартаменты, где приходилось жить, база — всё это отличается. Но я туда поехал не наслаждаться жизнью, а играть в футбол. К сожалению, не получилось так, как я хотел.

— От Москвы отличается в какую сторону?

— В худшую.

— Народ там сильно следит за футболом? Вас узнавали на улицах?

— В этом плане один из плюсов Израиля в том, что при такой атмосфере на стадионе я никогда не играл. 30 тыс. зрителей на каждом матче — не важно, играешь ли ты с первым местом, с последним или вообще со второй лигой. В этом плане ощущения — космос.