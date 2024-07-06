«Надо доверять российским игрокам и тренерам, особенно в период бана»

Один из лучших футболистов России последних 25 лет Игорь Семшов в интервью «Известиям» оценил интригу в завершившемся в мае чемпионате России, раскритиковал недоверие клубов к отечественным игрокам и тренерам, а также объяснил, чем действующая с 2010 года в чемпионате страны система «осень–весна» хуже старого формата проведения турнира.

Весь 2023 год Семшов работал главным тренером команды второй лиги «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области. В июне, спустя полгода после увольнения 46-летнего специалиста, клуб вышел в первую лигу. В 2008 году Игорь Семшов дошел со сборной России до полуфинала чемпионата Европы, а в чемпионате России трижды выигрывал бронзовые медали с московскими «Торпедо» и «Динамо», а также петербургским «Зенитом».

— Прошлый сезон в российском футболе вам понравился?

— Интрига в борьбе за золото впечатляла. Хотя это больше из-за того, что лидеры сдали, а не из-за прогресса команд из низа и середины таблицы. Можно поздравить «Зенит», который в тяжелейшей схватке все-таки сохранил статус лучшей команды страны. Хотя многое сложилось в его пользу. В первую очередь речь об осечках конкурентов. И в первую очередь имею в виду «Краснодар» с его странным увольнением главного тренера Владимира Ивича. При том, что я всегда поддерживаю российских специалистов против иностранных, в этом случае делаю исключение, поскольку увольнение сербского тренера в разгар борьбы за чемпионство за гранью моего понимания. И, как показала практика, ничего хорошего для команды из этого не вышло.

— Как оцените свой период работы в «Чайке»?

— Великолепно. Я опыта набрался. Прошли дальше с командой. Может быть, всё не так гладко и хорошо, как мне бы хотелось. Но на то были причины. Когда я пришел зимой 2023 года, была команда. Мы неплохо выступали, заняли второе место — тяжело было конкурировать с «Черноморцем». Потом летом в межсезонье ушло 10 человек. Пришлось набирать новую команду. Отсюда результаты были нестабильные, но ребята старались делать то, что я от них хотел. Я доволен ими. Было тяжело, но это им пошло в плюс. Закалился характер. В итоге мы остались в шестерке группы «Золото» второй лиги по итогам первого этапа сезона, сохранили шансы выйти в первую лигу, и уже без меня через полгода «Чайка» сделала это. Рад за ребят и клуб.

— Год назад в нашем интервью вы рассуждали о новом формате второй лиги и высказывали опасения, что из-за сложной логистики будет тяжело ездить на дальние гостевые матчи. Сейчас можете это повторить?

— Немножко можно было бы видоизменить календарь, особенно для команд вроде нашей, которая из региона без аэропорта и вынуждена подолгу ездить на поездах. Можно было бы для таких, как «Чайка», организовывать спаренные выездные матчи. А в остальном все в равных условиях. В конце концов даже в РПЛ есть команды из городов без аэропортов. Ничего с этим пока не сделаешь — приходится подстраиваться. Другое дело, что команда РПЛ может доехать до ближайшего города с аэропортом и улететь чартером. А во второй лиге на это нет средств. Поэтому спаренные матчи облегчили бы логистику.

— Насколько она была сложна для «Чайки»?

— Все выезды длинные. Особенно когда ты возвращаешься с них — на дорогу уходит по 18–20 часов. У меня такое было впервые. Когда играл, всегда летали чартерами — даже в 1990-е. Хотя мне и повезло всю карьеру играть в РПЛ, когда можно было быстро улететь назад с игры, чтобы потом было время на восстановление. Лишь иногда летали рейсовыми самолетами, но это всё равно лучше, чем ехать на поезде.

— Когда ждать возобновления вашей тренерской деятельности?

— Да я ее не прерывал. Просто пока нет предложений. Я всегда об этом честно говорю. Не люблю, когда некоторые специалисты, находящиеся на данный момент без работы, начинают набивать себе цену и говорить, что у них есть по три-четыре предложения. У меня за последнее время было только одно предложение поработать помощником в РПЛ.

— Я даже догадываюсь, о какой команде идет речь с учетом того, что нынешнему главному тренеру «Факела» Игорю Черевченко вы ассистировали в «Арсенале» и «Химках».

— Да, все это знают. Благодарен Игорю Геннадьевичу за предложение, но, к сожалению, по семейным обстоятельствам не смог его принять. Хотя хотел бы оказаться в его штабе. Но пока пауза. Однако для приглашений открыт. В данный же момент остаюсь в футболе, выступаю экспертом на телевидении, участвую в разных мероприятиях РФС — например, в июне был на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где на стенде РФС проводил автограф-сессию с гостями и участвовал в гала-матче в качестве помощника главного тренера медийной сборной России, игравшей со сборной ПМЭФ. Даже если не можешь с головой окунуться в то дело, которым всегда занимался, ты всё равно находишься где-то около футбола.

— Обидно, что кроме варианта с «Факелом» не было предложений?

— Обидно в целом за наших российских тренеров, на которых не так часто обращают внимание. Много легионеров приезжает — на мой взгляд, не совсем заслуженно. У нас есть свои кадры, которые дадут нашему футболу результат не хуже. А некоторые даже лучше, чем иностранные тренеры. Потому что сами играли на хорошем уровне, а кто-то еще тренировался у сильных специалистов. Тем более сейчас, когда российских клубов нет в еврокубках, нужно больше доверять отечественным футболистам и тренерам.

— К случившейся в июне замене Владимира Федотова во главе ЦСКА на серба Марко Николича тоже относитесь отрицательно?

— Конечно. Не понимаю, почему убрали Федотова. Да, ЦСКА ставит самые высокие задачи, а в минувшем сезоне команда финишировала шестой в чемпионате. Но, во-первых, Федотов своим успешным первым сезоном, когда выиграл Кубок и серебро чемпионата, заслужил большее доверие. Тем более в последние годы ЦСКА и близко не добивался того, чего добился с Федотовым. Во-вторых, на данный момент у них не тот состав, который смог бы побороться за золотые медали. Слишком короткая скамейка у армейцев — тяжеловато играть на два фронта, особенно в случае травм и дисквалификаций отдельных игроков. Не говорю, что Николич и другие зарубежные специалисты плохие. Но некоторые из них уже не первый год приезжают к нам и далеко не всегда добиваются лучших результатов, чем россияне.

— Но Николич все-таки выиграл Кубок России и бронзу чемпионата с «Локомотивом»?

— Да, не спорю. Но понимаете, если ты будешь постоянно работать с «Локомотивом», «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА и «Динамо», то всё равно что-то выиграешь. Но это и Федотов смог сделать с ЦСКА год назад. Попробуй чего-то добиться с командой из середины или нижней части турнирной таблицы. К сожалению, у нас ушла значимость людей, постоянно игравших много лет в одном и том же клубе. Мы говорим о развитии футбола, доверии своим, тем более сейчас, когда российский футбол попал в бан. Но пока что-то всё наоборот. Может, в будущем ситуация наладится.

— По футболистам та же позиция у вас?

— Да, надо доверять своим. Иногда в составе некоторых команд по восемь легионеров. И помимо голкиперов у нас всего два российских футболиста на поле. Как мы собираемся развивать свой футбол?

— С доверием российским тренерам и раньше были проблемы. Когда вы играли за «Динамо», Андрея Кобелева уволили после победного матча и заменили на Миодрага Божовича, с которым команда ничего не выиграла.

— Тогда таких рокировок было все-таки меньше. Больше тогда доверяли российским специалистам. Скажем, тот, кто хорошо работал в дубле, потихоньку поднимался наверх. Но иногда, если российского тренера, который только закончил играть, поработал где-то помощником, ставят работать во вторую или первую лигу, а при удачном стечении обстоятельств в РПЛ, тут же начинаются комментарии, в том числе от журналистов, что у него нет опыта. А где он его наберется? Игроки ведь тоже не сразу становятся лучшими. Но через практику на высшем уровне прогрессировали. Вот так же и с тренерами надо. Они же не из других видов спорта приходят. Через набивание шишек опыт и приходит. Хиддинк, Капелло и Анчелотти тоже не сразу стали великими тренерами. Но если не давать практиковаться своим, меняя их на ничего не добившихся зарубежных специалистов, то наш тренерский цех не будет развиваться. И я даже про себя не хочу говорить — есть много других ребят, отдавших себя российскому футболу, но остающихся не у дел. А на их место иногда приходят тренировать люди, даже по мячу не бившие. Мне обидно.

— Вы по-прежнему противник системы «осень–весна»?

— Да. Если логично рассуждать, то сейчас команды готовятся два зимних месяца к 11–12 турам весенней части сезона. Раньше мы зимой два месяца готовились к целому сезону. Когда начинался чемпионат, ты две-три игры набирал форму, а потом уже нормально играл. Перерыв между кругами был максимум две недели. Мне кажется, так удобнее было. Ну и вспомните достижения при «весне–осени» — две победы российских клубов в еврокубках. При нынешней системе такого не было. В общем, мне старый формат удобнее. Легче было готовить поля. И летом играть при хорошей погоде с хорошими полями, а не как сейчас, когда мы из трех летних месяцев полтора либо отдыхаем, либо тренируемся на сборах. Раньше был один большой отпуск зимой, и дальше ты почти без пауз играл с марта по ноябрь. Иногда только в четные годы были перерывы на чемпионат мира или Европы. Но зато в нечетные можно было играть всё лето. И болельщики ходили на стадион не в мороз. Плюс комплектовать зимой команду времени гораздо больше, чем летом. А если еще попадаешь в отборочный цикл еврокубков и теряешь летом ряд ключевых игроков, то тяжело подготовиться и собрать новый состав. Так было у нас с Черевченко в 2019 году, когда мы вывели «Арсенал» в Лигу Европы, потеряли ряд лидеров, находившихся в аренде, и вылетели в квалификации от «Нефтчи». При старой системе потери случились бы зимой. И за полгода до старта еврокубков было бы время найти новых футболистов и наиграть с ними состав.