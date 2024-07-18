«Завоевывать трофеи не надоело — побольше бы их»

Футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков последние полгода провел в аренде в «Сочи». Нынешним летом 30-летний защитник вернулся в «Зенит», с которым трижды побеждал в чемпионате России.

На прошлой неделе его команда начала новый сезон с победы в Суперкубке России в Волгограде, где обыграла «Краснодар» со счетом 4:2. В интервью «Известиям» Чистяков поделился впечатлениями от первого матча, оценил перспективы своей команды в борьбе за очередное чемпионство и подвел итоги аренды в «Сочи».

— Какие эмоции от первого матча в сезоне, от победы в Суперкубке?

— Рад, что завоевали трофей! Он имеет большое значение для клуба и меня лично. Возможно, сейчас эмоции не такие, как от первых титулов в составе «Зенита», но в любом случае это большой успех для нас. Так что мы все счастливы.

— Чувствовалось, что «Зенит» контролировал игру против «Краснодара»?

— Да-да. Я думаю, что мы контролировали ход матча полностью. Сразу же счет 3:0 стал — от этого, думаю, полегче нам было.

— Как вам празднование победы с забравшимся на перекладину Вильмаром Барриосом перед фанатской трибуной?

— Прикольно, прикольно! Он в своем репертуаре!

— Не надоело еще постоянно выигрывать и праздновать трофеи?

— Нет-нет, не надоело (улыбается). Побольше бы еще.

— Чего ждете от предстоящего чемпионата? Будет интрига в борьбе за золото?

— Тяжело сейчас говорить об этом. Сезон, по сути, даже не начался еще. Хочется, чтобы всё было как можно проще. А так, время покажет.

— Нет ощущения, что теперь вы уже не позволите конкурентам создать ту интригу, которая была в прошлом сезоне?

— Нет-нет-нет. Время покажет.

— Какие эмоции испытали, когда летом вернулись в «Зенит»?

— Всегда приятно возвращаться домой, в клуб, за который столько лет играешь. И тем более начинать сезон с победы в Суперкубке. Жаль, что не получилось выйти на поле, но в любом случае это успех всей команды, поэтому победу празднуем вместе.

— Не ощущаете себя новичком в «Зените» после возвращения из сочинской аренды в команду, где состав чуть поменялся?

— Нет, не ощущаю (улыбается). Всё родное — коллектив, база, стадион, болельщики. Я дома. Да, есть группа новых футболистов, которые только пришли в «Зенит». Но костяк команды остался, много ребят, с которыми играл. Новичком себя точно не ощущаю.

— Как оцените пришедших этим летом в «Зенит» Евгения Латышонка, Максима Глушенкова, Сергея Волкова и Юрия Горшкова?

— 100% это квалифицированные футболисты. Они это доказали в прошлом сезоне в своих предыдущих клубах. В «Зенит» просто так не берут.

— Сильно поменяется игра «Зенита» с их приходом?

— Я думаю, что нет. Кардинально точно не поменяется. Стиль останется тот же. Просто новички подстроятся под стиль игры «Зенита».

— Разговаривали с руководством и тренерским штабом «Зенита» касательно вашего будущего? Остаетесь в «Зените» или будет новая аренда?

— Нет, по будущему пока трудно сказать. После возвращения из аренды просто пообщались с клубом, но о будущем не говорили.

— Почему пришлось идти в аренду? Можно сказать, что клуб уже на вас не рассчитывал, или это просто следствие травм прошлого лета?

— Да кто знает... Просто мало играл осенью. Попросил руководство и тренерский штаб отпустить меня в аренду. Они отпустили, пошли на компромисс. Не могу сказать, что эти полгода в «Сочи» были плодотворными, качественными, и мы решили какие-то большие задачи. Но так бывает. Теперь я вернулся домой — я игрок «Зенита».

— Весной «Сочи» довольно неплохо смотрелся, почти не проигрывал, отбирал очки у топ-клубов, но из-за большого количества ничьих не поднялся с последнего места. Вылет из РПЛ — несчастный случай или закономерность?

— Кто-то может это считать несчастным случаем, кто-то — закономерностью. Мое мнение: в «Сочи» был хороший коллектив, была хорошая игра. Наверное, не хватило того, что уже было потеряно к зиме. Было много потеряно очков. И это тяжело наверстать. Была возможность, но не получилось, к сожалению.

— Главный тренер «Сочи» Роберто Морено что за специалист и человек?

— Супертренер и суперчеловек. Могу про него только позитивные слова сказать. Желаю ему удачи.

— Как у «Сочи» получилось недавнего главного тренера сборной Испании сначала уговорить прийти в последнюю команду РПЛ, а теперь и остаться с нею в первой лиге?

— Не знаю... Могу выразить только уважение этому человеку: молодец, не побоялся остаться в «Сочи» в первой лиге. Уверен, у них получится выйти назад в премьер-лигу уже в этом сезоне. Так что ждем их в РПЛ.